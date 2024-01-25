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Пентагон проверяет данные о том, что для удара по Ил-76 применялось оружие США

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В США проверяют информацию о том, что при ударе по самолёту Ил-76 с украинскими пленными на борту в Белгородской области использовалось американское оружие, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Пентагон проверяет данные о том, что для удара по Ил-76 применялось оружие США
  • © AP Photo / Carolyn Kaster

«Это тот вопрос, который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем», — цитирует её ТАСС.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты никоим образом не причастны к авиакатастрофе.

25 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76. Чёрные ящики самолёта направлены на расшифровку.

СК заявил, что первоначальные результаты следственных действий на месте крушения говорят о том, что борт был атакован зенитной ракетой с территории Украины.

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