Пентагон проверяет данные о том, что для удара по Ил-76 применялось оружие США
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«Это тот вопрос, который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем», — цитирует её ТАСС.
Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты никоим образом не причастны к авиакатастрофе.
25 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76. Чёрные ящики самолёта направлены на расшифровку.
СК заявил, что первоначальные результаты следственных действий на месте крушения говорят о том, что борт был атакован зенитной ракетой с территории Украины.