Госдеп: США не причастны к катастрофе самолёта Ил-76 в Белгородской области

Соединённые Штаты никоим образом не причастны к катастрофе самолёта Ил-76 в Белгородской области.

«Я с уверенностью могу сказать, что Соединённые Штаты не причастны к этому никоим образом», — заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, его слова приводит ТАСС.

25 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76. Чёрные ящики самолёта направлены на расшифровку.

СК заявил, что первоначальные результаты следственных действий на месте крушения говорят о том, что борт был атакован зенитной ракетой с территории Украины.