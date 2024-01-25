Handelsblatt: Британия хочет купить Taurus у ФРГ для отправки Storm Shadow ВСУ

Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине.

Об этом пишет Handelsblatt.

По данным издания, предложение было сделано британской стороной несколько недель назад и в настоящее время рассматривается немецким руководством.

Ранее Минобороны Британии сообщило, что подготовило почти 40 тыс. украинских военных.

Кроме того, в Минобороны Британии заявили о скором начале приёма заявок на помощь Украине.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недостаточной помощь Украине со стороны Евросоюза.