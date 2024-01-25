Handelsblatt: Британия хочет купить Taurus у ФРГ для отправки Storm Shadow ВСУ
Об этом пишет Handelsblatt.
По данным издания, предложение было сделано британской стороной несколько недель назад и в настоящее время рассматривается немецким руководством.
Ранее Минобороны Британии сообщило, что подготовило почти 40 тыс. украинских военных.
Кроме того, в Минобороны Британии заявили о скором начале приёма заявок на помощь Украине.
Также канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недостаточной помощь Украине со стороны Евросоюза.