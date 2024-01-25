Минобороны Британии сообщило, что подготовило почти 40 тысяч украинских военных
«ВС Британии и международные партнёры подготовили более 38 тыс. украинцев», — говорится в заявлении в соцсети Х.
Отмечается, что более 34 тыс. человек прошли программу подготовки пехоты, ещё 4 тыс. — специальные курсы по обучению медиков, сапёров и морпехов.
Ранее в военном ведомстве Великобритании заявили о скором начале третьего раунда приёма заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины IFU для поставок вооружений Киеву.