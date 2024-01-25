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Минобороны Британии сообщило, что подготовило почти 40 тысяч украинских военных

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Великобритания и союзники подготовили более 38 тыс. украинских военнослужащих, сообщило британское Минобороны.

«ВС Британии и международные партнёры подготовили более 38 тыс. украинцев», — говорится в заявлении в соцсети Х.

Отмечается, что более 34 тыс. человек прошли программу подготовки пехоты, ещё 4 тыс. — специальные курсы по обучению медиков, сапёров и морпехов.

Ранее в военном ведомстве Великобритании заявили о скором начале третьего раунда приёма заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины IFU для поставок вооружений Киеву.

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