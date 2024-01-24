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Пилот разбившегося в Афганистане самолёта сообщил, что будет в России 29 января

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Пилот потерпевшего крушение в Афганистане самолёта Аркадий Грачёв сообщил отцу, что 29 января, «а может, и раньше», будет в России.
Пилот разбившегося в Афганистане самолёта сообщил, что будет в России 29 января
  • Gettyimages.ru

«Я заплакал, и все заплакали, кому я звонил… Я три дня хожу, не сплю, не ем, вес потерял. А после этого звонка солнце вышло на улице, правда... Он сказал: «У меня всё хорошо» — радостным голосом. «У меня всё нормально, не волнуйтесь, скоро встретимся, обнимемся, держитесь», — рассказал RT Юрий Грачёв.

По его словам, звонок сына был коротким и неожиданным.

Он также рассказал, что у его сына большой опыт полётов. По его версии, авиакатастрофа произошла из-за течи в бензопроводе.

Следствие рассматривает различные версии крушения самолёта с россиянами в Афганистане, одна из приоритетных — отказ двигателей.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

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