МИД Азербайджана: Боррель провоцирует агрессивную политику в отношении Баку

Азербайджан отвергает необоснованные претензии главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, высказанные в адрес Баку, заявил азербайджанский МИД. Министерство назвало вопиющим и неверным толкование фактов со стороны европейского чиновника и заявило о двойных стандартах со стороны Брюсселя.

«Полностью искажая мысли президента Азербайджана об исторических фактах, связанных с территориями Азербайджана и Армении, Верховный представитель провоцирует милитаризацию и агрессивную политику в отношении Азербайджана», — говорится в заявлении азербайджанского Министерства иностранных дел.

Также в Баку напомнили о том, что Боррель выразил солидарность с Францией по поводу высылки азербайджанских дипломатов. Это, по мнению МИД республики, равносильно оправданию незаконных действий высланных французских дипломатов в Азербайджане.

Вечером 22 января после заседания Совета ЕС в Брюсселе Жозеп Боррель пригрозил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что его «территориальные претензии» приведут к серьёзным последствиям для отношений Баку и Брюсселя.

26 декабря МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата. На следующий день в МИД Франции отвергли обвинения, выдвинутые Азербайджаном в отношении двух сотрудников посольства, и ответно объявили двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата.

Ильхам Алиев отмечал, что Франция «готовит почву» для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и нового вооружённого конфликта в регионе.