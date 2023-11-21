Алиев заявил, что Франция «готовит почву» для дестабилизации Южного Кавказа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция «готовит почву» для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и нового вооружённого конфликта в регионе.

Об этом говорится в приветствии Алиева к участникам конференции «Деколонизация».

«Франция дестабилизирует не только свои прошлые и нынешние колонии, но и наш регион — Южный Кавказ», — цитирует азербайджанского лидера ТАСС.

Как отметил Алиев, Париж провоцирует новую войну в регионе, поддерживая сепаратистские тенденции и поставляя оружие Армении.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что именно Франция может стать виновником возможной новой эскалации на Южном Кавказе.