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Алиев заявил, что Франция «готовит почву» для дестабилизации Южного Кавказа

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция «готовит почву» для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и нового вооружённого конфликта в регионе.
Алиев заявил, что Франция «готовит почву» для дестабилизации Южного Кавказа
  • AFP
  • © Mikhail METZEL / SPUTNIK

Об этом говорится в приветствии Алиева к участникам конференции «Деколонизация».

«Франция дестабилизирует не только свои прошлые и нынешние колонии, но и наш регион — Южный Кавказ», — цитирует азербайджанского лидера ТАСС.

Как отметил Алиев, Париж провоцирует новую войну в регионе, поддерживая сепаратистские тенденции и поставляя оружие Армении.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что именно Франция может стать виновником возможной новой эскалации на Южном Кавказе.

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