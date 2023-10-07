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Алиев: виновником возможной новой эскалации на Южном Кавказе может стать Франция

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно Франция может стать виновником возможной новой эскалации на Южном Кавказе.

Такое мнение азербайджанский лидер высказал в ходе беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По его словам, поставки вооружения Армении со стороны Франции служат эскалации конфликта в регионе.

«Если в регионе (Южный Кавказ. — RT) возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», — цитирует Алиева РИА Новости.

Ранее в МИД Азербайджана назвали лицемерием слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от встречи в испанской Гранаде.

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