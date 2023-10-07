Алиев: виновником возможной новой эскалации на Южном Кавказе может стать Франция
Такое мнение азербайджанский лидер высказал в ходе беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
По его словам, поставки вооружения Армении со стороны Франции служат эскалации конфликта в регионе.
«Если в регионе (Южный Кавказ. — RT) возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», — цитирует Алиева РИА Новости.
Ранее в МИД Азербайджана назвали лицемерием слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от встречи в испанской Гранаде.