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МИД Азербайджана назвал лицемерием слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде

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В МИД Азербайджана назвали лицемерием слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от встречи в испанской Гранаде.
МИД Азербайджана назвал лицемерием слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде
  • Gettyimages.ru

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отказывается от пятисторонней встречи (Армения — Азербайджан — Франция — Германия — ЕС), которая была запланирована на 5 октября в испанской Гранаде.

Кроме того, визит в Гранаду отменил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Макрон, в свою очередь, выразил сожаление по поводу отсутствия двух лидеров на саммите.

Он пообещал, что снова позвонит Алиеву, чтобы «сохранить давление» на Азербайджан. 

«Решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые Макроном против Азербайджана 5 октября во время пресс-конференции в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гранаде. Заявления президента Франции об отказе от участия Азербайджана и Турции в Гранаде — пример лицемерия», — приводит заявление азербайджанского МИД РИА Новости.

В ведомстве заявили, что именно Париж выступил против участия Анкары во встрече. Там подчеркнули, что глава государства не должен позволять себе подобные высказывания, являющиеся ложной информацией.

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