АРА: Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отказывается от пятисторонней встречи (Армения — Азербайджан — Франция — Германия — ЕС), которая была запланирована на 5 октября в испанской Гранаде, сообщило азербайджанское агентство АРА.

Власти Азербайджана предложили Турции принять участие во встрече и настаивали на этом. Однако остальные участники переговоров были против, главными противниками выступили Германия и Франция.

Агентство указывает, что в предложенном формате сформировалась «антиазербайджанская атмосфера».

«Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далёкими от региона странами. В Баку считают, что эти вопросы могут обсуждаться и решаться в региональных рамках», — говорится в публикации.

Однако отмечается, что если прежний трёхсторонний формат ЕС — Азербайджан — Армения будет возобновлён, то Баку может принять участие во встрече.

Ранее Алиев заявил, что для мира между Баку и Ереваном сложились лучшие условия.