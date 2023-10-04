АРА: Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде
- AP
Власти Азербайджана предложили Турции принять участие во встрече и настаивали на этом. Однако остальные участники переговоров были против, главными противниками выступили Германия и Франция.
Агентство указывает, что в предложенном формате сформировалась «антиазербайджанская атмосфера».
«Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далёкими от региона странами. В Баку считают, что эти вопросы могут обсуждаться и решаться в региональных рамках», — говорится в публикации.
Однако отмечается, что если прежний трёхсторонний формат ЕС — Азербайджан — Армения будет возобновлён, то Баку может принять участие во встрече.
Ранее Алиев заявил, что для мира между Баку и Ереваном сложились лучшие условия.