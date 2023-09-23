Алиев: для мира между Баку и Ереваном сложились лучшие условия
- РИА Новости
Об этом он сообщил во время встречи со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, передаёт ТАСС.
«Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — приводит слова Алиева его пресс-служба.
Также президент сообщил спецпредставителю ЕС, что в Карабахе уже происходит изъятие оружия и снарядов, кроме того, было обнаружено большое число складов с вооружением.
Ранее сообщалось, что иностранные военные атташе приехали в район Степанакерта, чтобы ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Карабаха.