Боррель пригрозил Алиеву последствиями в случае «нарушения суверенитета Армении»
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«Территориальные претензии Алиева вызывают серьёзное беспокойство. Любое нарушение армянской территории и суверенитета будет иметь серьёзные последствия для наших отношений с Азербайджаном», — цитирует Борреля ТАСС.
Он не уточнил, о каких именно претензиях идёт речь.
Ранее азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов не исключил, что главы МИД Азербайджана и Армении могут провести встречу на общей границе двух стран.
Глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян заявил, что Ереван настаивает на проведении переговоров с Баку на западных площадках.