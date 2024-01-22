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Боррель пригрозил Алиеву последствиями в случае «нарушения суверенитета Армении»

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что его «территориальные претензии» приведут к серьёзным последствиям для отношений Баку и Брюсселя.
Боррель пригрозил Алиеву последствиями в случае «нарушения суверенитета Армении»
  • AP
  • © Virginia Mayo)

«Территориальные претензии Алиева вызывают серьёзное беспокойство. Любое нарушение армянской территории и суверенитета будет иметь серьёзные последствия для наших отношений с Азербайджаном», — цитирует Борреля ТАСС.

Он не уточнил, о каких именно претензиях идёт речь.

Ранее азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов не исключил, что главы МИД Азербайджана и Армении могут провести встречу на общей границе двух стран.

Глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян заявил, что Ереван настаивает на проведении переговоров с Баку на западных площадках.

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