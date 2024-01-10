Власти Армении: переговоры с Баку должны продолжаться на западных площадках
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По его словам, армянской стороне важно продолжить поддерживать уже сформировавшиеся переговорные форматы.
«Вы знаете, что в Вашингтоне сформировался формат встреч министров иностранных дел, а также формат переговоров лидеров стран при посредничестве Евросоюза», — добавил Ханданян.
Как передаёт ТАСС, он отметил, что это добавляет легитимности переговорам.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что по тексту мирного договора между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс.