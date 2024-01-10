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Власти Армении: переговоры с Баку должны продолжаться на западных площадках

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Глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян заявил, что Ереван должен проводить переговоры с Баку на западных площадках.
Власти Армении: переговоры с Баку должны продолжаться на западных площадках
  • Gettyimages.ru

По его словам, армянской стороне важно продолжить поддерживать уже сформировавшиеся переговорные форматы.

«Вы знаете, что в Вашингтоне сформировался формат встреч министров иностранных дел, а также формат переговоров лидеров стран при посредничестве Евросоюза», — добавил Ханданян.

Как передаёт ТАСС, он отметил, что это добавляет легитимности переговорам.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что по тексту мирного договора между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс.

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