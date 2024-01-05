Помощник Алиева заявил о прогрессе по мирному договору Баку и Еревана
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В интервью немецкой газете Berliner Zeitung он отметил, что остаётся ещё несколько нерешённых вопросов между сторонами.
«Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность», — добавил Гаджиев.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для России важно, чтобы Армения и Азербайджан заключили мирный договор.