Песков: для России важно, чтобы Армения и Азербайджан заключили мирный договор

Для России очень важно, чтобы два её партнёра, Армения и Азербайджан, как можно скорее заключили мирный договор, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге является возможностью поддержать диалог двух лидеров.

«В том числе это и возможность поддержать общение лидеров двух государств, которым ещё предстоит закончить работу над мирным договором. И это очень важно», — сказал он в беседе с «Известиями».

Представитель Кремля отметил, что в последнее время обе стороны неоднократно демонстрировали свою готовность к усилиям по заключению договора. Россия заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Кавказе, подчеркнул он.

26 декабря Пашинян и Алиев пожали руки в ходе встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.