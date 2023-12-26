Песков: для России важно, чтобы Армения и Азербайджан заключили мирный договор
- РИА Новости
По его словам, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге является возможностью поддержать диалог двух лидеров.
«В том числе это и возможность поддержать общение лидеров двух государств, которым ещё предстоит закончить работу над мирным договором. И это очень важно», — сказал он в беседе с «Известиями».
Представитель Кремля отметил, что в последнее время обе стороны неоднократно демонстрировали свою готовность к усилиям по заключению договора. Россия заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Кавказе, подчеркнул он.
26 декабря Пашинян и Алиев пожали руки в ходе встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.