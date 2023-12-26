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Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на неформальном саммите лидеров СНГ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пожали руки в ходе встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.
Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на неформальном саммите лидеров СНГ
  • РИА Новости
  • © Владимир Смирнов

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что это первая встреча армянского и азербайджанского лидеров после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион перешёл под контроль Баку.

20 ноября Алиев заявил, что Азербайджан ждёт от Армении ответа на предложение о мирном договоре, чем быстрее будет реакция, тем лучше.

14 декабря Пашинян назвал реалистичным подписание мира между армянской и азербайджанской сторонами в ближайшем будущем.

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