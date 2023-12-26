Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на неформальном саммите лидеров СНГ
- РИА Новости
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Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что это первая встреча армянского и азербайджанского лидеров после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион перешёл под контроль Баку.
20 ноября Алиев заявил, что Азербайджан ждёт от Армении ответа на предложение о мирном договоре, чем быстрее будет реакция, тем лучше.
14 декабря Пашинян назвал реалистичным подписание мира между армянской и азербайджанской сторонами в ближайшем будущем.