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Баку призывает Ереван не затягивать с ответом по проекту мирного договора

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Азербайджан ждёт от Армении ответа на предложение о мирном договоре, чем быстрее будет реакция, тем лучше, сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Баку призывает Ереван не затягивать с ответом по проекту мирного договора
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Его слова приводит Sputnik Азербайджан.

Алиев отметил, что стороны несколько раз обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь Баку ждёт более двух месяцев, чтобы Ереван ответил.

Париж при этом «играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе», считает он. По мнению президента республики, «Ереван фактически стал марионеткой французского правительства».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

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