Байрамов: главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на общей границе

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов не исключил, что главы МИД Азербайджана и Армении могут провести встречу на общей границе двух стран.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам работы МИД Азербайджана в 2023 году.

«Министры иностранных дел и делегации Азербайджана и Армении могут встретиться на государственной границе», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил Байрамов, с таким предложением выступила азербайджанская сторона.

26 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пожали руки в ходе встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что для России очень важно, чтобы два её партнёра, Армения и Азербайджан, как можно скорее заключили мирный договор.