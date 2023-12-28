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Байрамов: главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на общей границе

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Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов не исключил, что главы МИД Азербайджана и Армении могут провести встречу на общей границе двух стран.
Байрамов: главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на общей границе
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам работы МИД Азербайджана в 2023 году.

«Министры иностранных дел и делегации Азербайджана и Армении могут встретиться на государственной границе», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил Байрамов, с таким предложением выступила азербайджанская сторона.

26 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пожали руки в ходе встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что для России очень важно, чтобы два её партнёра, Армения и Азербайджан, как можно скорее заключили мирный договор.

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