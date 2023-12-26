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МИД Азербайджана объявил двух французских дипломатов персонами нон грата

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МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата.
МИД Азербайджана объявил двух французских дипломатов персонами нон грата
  • Gettyimages.ru

Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, 26 декабря посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел и её сообщили о выдворении дипломатов.

«До внимания французского посла было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены правительством Азербайджана персонами нон грата», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной выдворения была названа деятельность, которая не соответствует дипломатическому статусу и противоречит Венской конвенции. Работникам посольства дали 48 часов на то чтобы они покинули территорию страны.

В ноябре в МИД Азербайджана были вызваны послы США, ФРГ и Франции в связи с незаконными финансовыми операциями.

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