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В МИД Азербайджана вызвали послов США, Германии и Франции

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В МИД Азербайджана вызвали послов США, ФРГ и Франции в связи с незаконными финансовыми операциями. Об этом сообщили в министерстве.

«28 ноября 2023 года в Министерство иностранных дел были вызваны по отдельности временные поверенные в делах США и Германии, а также посол Франции», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что посольства стран принимают участие в работе новостного портала AbzasMedia, который осуществляет незаконные финансовые операции.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном заявил, что высказывания и действия Вашингтона в отношении Баку серьёзно навредили отношениям стран.

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