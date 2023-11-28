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Алиев заявил Блинкену, что действия США навредили отношениям стран

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном заявил, что высказывания и действия Вашингтона в отношении Баку серьёзно навредили отношениям стран.
Алиев заявил Блинкену, что действия США навредили отношениям стран
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев отметил, что недавние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьёзный ущерб азербайджано-американским отношениям», — приводит сообщение канцелярии президента ТАСС.

Алиев подчеркнул, что Баку адекватно отреагировал на заявление американской стороны об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне и о том, что «двусторонние отношения не могут быть такими, как раньше».

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты смогут нормализовать отношения с Азербайджаном только при условии прогресса в переговорах о мире между Баку и Ереваном.

В Азербайджане заявили, что визиты чиновников США в страну невозможны.

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