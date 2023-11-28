Алиев заявил Блинкену, что действия США навредили отношениям стран
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«В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев отметил, что недавние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьёзный ущерб азербайджано-американским отношениям», — приводит сообщение канцелярии президента ТАСС.
Алиев подчеркнул, что Баку адекватно отреагировал на заявление американской стороны об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне и о том, что «двусторонние отношения не могут быть такими, как раньше».
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты смогут нормализовать отношения с Азербайджаном только при условии прогресса в переговорах о мире между Баку и Ереваном.
В Азербайджане заявили, что визиты чиновников США в страну невозможны.