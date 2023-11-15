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Госдеп США: нормализации с Баку не будет до прогресса в переговорах с Ереваном

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Соединённые Штаты смогут нормализовать отношения с Азербайжданом только при условии прогресса в переговорах о мире между Баку и Ереваном. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.
Госдеп США: нормализации с Баку не будет до прогресса в переговорах с Ереваном
  • Gettyimages.ru

«Мы ясно дали понять, что ничего не будет нормальным с Азербайджаном после событий 19 сентября, пока мы не увидим прогресса на мирном треке», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей на слушаниях по ситуации в Нагорном Карабахе.

О’Брайен подчеркнул, что Вашингтон отменил ряд визитов высокого уровня и осудил действия азербайджанских властей.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении согласованных принципов.

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