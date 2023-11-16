В Азербайджане заявили, что визиты чиновников США в страну невозможны

Визиты высокопоставленных чиновников США в Азербайджан в настоящее время невозможны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты смогут нормализовать отношения с Азербайджаном только при условии прогресса в переговорах о мире между Баку и Ереваном.

В МИД Азербайджана заявили, что отмена двусторонних контактов была инициирована Соединёнными Штатами, а отношения стран не могут быть односторонними.

«Таким образом, аналогичный подход будет применён в равной степени и со стороны Азербайджана. В таких условиях считаем неуместной и возможность визитов высокого уровня США в Азербайджан», — говорится в сообщении.

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении согласованных принципов.