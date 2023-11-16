RT в Telegram
Подпишись

В Азербайджане заявили, что визиты чиновников США в страну невозможны

Короткая ссылка
Визиты высокопоставленных чиновников США в Азербайджан в настоящее время невозможны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты смогут нормализовать отношения с Азербайджаном только при условии прогресса в переговорах о мире между Баку и Ереваном.

В МИД Азербайджана заявили, что отмена двусторонних контактов была инициирована Соединёнными Штатами, а отношения стран не могут быть односторонними.

«Таким образом, аналогичный подход будет применён в равной степени и со стороны Азербайджана. В таких условиях считаем неуместной и возможность визитов высокого уровня США в Азербайджан», — говорится в сообщении.

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении согласованных принципов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить