МИД Франции объявил двух дипломатов Азербайджана персонами нон грата
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«В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата.
Уточняется, что причиной выдворения была названа деятельность, которая не соответствует дипломатическому статусу и противоречит Венской конвенции. Работникам посольства дали 48 часов на то, чтобы они покинули территорию страны.