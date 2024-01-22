В ЕС придут к соглашению по использованию замороженных активов России в феврале

В ЕС рассчитывают договориться об использовании доходов от замороженных российских активов до середины февраля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Есть намерение всех стран достигнуть окончательной договорённости по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС», — цитирует его РИА Новости.

Заседание запланировано на 19 февраля.

Ранее экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик назвал «элегантным» изъятие резервов России.

Как отмечали в Кремле, Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов. Вместе с этим замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что триггером для возможного разрыва отношений Москвы с Вашингтоном может стать конфискация замороженных российских активов.

По данным РИА Новости, ответ России на возможную конфискацию резервов может обойтись странам Запада в потерю $288 млрд.