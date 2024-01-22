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В ЕС придут к соглашению по использованию замороженных активов России в феврале

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В ЕС рассчитывают договориться об использовании доходов от замороженных российских активов до середины февраля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В ЕС придут к соглашению по использованию замороженных активов России в феврале
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Есть намерение всех стран достигнуть окончательной договорённости по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС», — цитирует его РИА Новости.

Заседание запланировано на 19 февраля.

Ранее экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик назвал «элегантным» изъятие резервов России.

Как отмечали в Кремле, Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов. Вместе с этим замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что триггером для возможного разрыва отношений Москвы с Вашингтоном может стать конфискация замороженных российских активов.

По данным РИА Новости, ответ России на возможную конфискацию резервов может обойтись странам Запада в потерю $288 млрд.

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