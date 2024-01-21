RT: супружеская пара из России летела на борту пропавшего в Афганистане самолёта

Супружеская пара из Волгодонска летела на борту самолёта Falcon 10, который потерпел крушение в горах Афганистана. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника RT, Анна и Анатолий отдыхали в Таиланде, где женщина заболела. Чем точно, неизвестно.

Женщину в тяжёлом состоянии решили перевезти в Москву.



По словам собеседника, компанию, которой принадлежал самолёт, будут проверять.

Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах в провинции Бадахшан в Афганистане.

Позже в Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России. На борту находились шесть человек.

Самолёт летел из Индии в Россию через Узбекистан.

СК России возбудил уголовное дело.