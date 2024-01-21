В КНДР высоко оценили роль России в поддержании баланса в мире

В КНДР высоко ценят роль России в поддержании баланса и стратегической стабильности в мире, говорится в заявлении аппарата помощников главы МИД Северной Кореи по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи.

«КНДР высоко оценила важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса мира, выразила надежду, что и впредь Россия будет дальше придерживаться независимой и самостоятельной политики», — приводит сообщение ЦТАК.

В Пхеньяне также подчеркнули, что считают президента России Владимира Путина самым близким другом корейского народа и готовы тепло принять его.

Ранее Путин на встрече с Цой Сон Хи обсуждал ситуацию на Корейском полуострове, однако главный акцент был сделан на развитии двусторонних отношений.

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров заявил, что Россия ценит поддержку со стороны КНДР в контексте СВО на Украине. Он также отметил, что политика США в отношении КНДР не помогает урегулированию в регионе.