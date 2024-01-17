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Путин на встрече с главой МИД КНДР затронул ситуацию на Корейском полуострове

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Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи обсуждал ситуацию на Корейском полуострове, однако главный акцент был сделан на развитии двусторонних отношений.
Путин на встрече с главой МИД КНДР затронул ситуацию на Корейском полуострове
  • РИА Новости
  • © Артем Геодакян

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Корейская народно-демократическая республика — это наш очень важный партнёр, мы нацелены на дальнейшее развитие наших отношений во всех областях, включая и чувствительные области», — сказал представитель Кремля.

Путин вечером 16 января встретился с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые во вторник провели переговоры в Москве.

Сергей Лавров во время переговоров заявил, что Россия ценит поддержку со стороны КНДР в контексте СВО на Украине. Он также отметил, что политика США в отношении КНДР не помогает урегулированию в регионе.

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