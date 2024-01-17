Путин на встрече с главой МИД КНДР затронул ситуацию на Корейском полуострове
- РИА Новости
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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Корейская народно-демократическая республика — это наш очень важный партнёр, мы нацелены на дальнейшее развитие наших отношений во всех областях, включая и чувствительные области», — сказал представитель Кремля.
Путин вечером 16 января встретился с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые во вторник провели переговоры в Москве.
Сергей Лавров во время переговоров заявил, что Россия ценит поддержку со стороны КНДР в контексте СВО на Украине. Он также отметил, что политика США в отношении КНДР не помогает урегулированию в регионе.