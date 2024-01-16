Путин встретился с главами МИД России и КНДР

Российский президент Владимир Путин 16 января встретился с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые во вторник провели переговоры в Москве.

«Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министры проинформировали Путина о достигнутых договорённостях, добавил он. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

16 января глава МИД КНДР на встрече с Лавровым напомнила о приглашении Владимира Путина посетить Пхеньян, а также выразила надежду на активизацию контактов двух стран на высоком уровне.

Сергей Лавров во время переговоров заявил, что Россия ценит поддержку со стороны КНДР в контексте СВО на Украине. Он также отметил, что политика США в отношении КНДР не помогает урегулированию в регионе.