Лавров: политика США в отношении КНДР не помогает урегулированию в регионе

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщил, что политика Соединённых Штатов по созданию угроз безопасности Северной Корее не помогает продвижению урегулирования в регионе.

«Политика Соединённых Штатов и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности Корейской Народно-Демократической Республике отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении», — отметил он.

Лавров добавил, что российская сторона продолжит призывать к отказу от любых действий, ведущих к эскалации напряжённости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «желанием держать тему на плаву» заявления Запада о якобы применении Россией для ударов по Украине ракет из КНДР.

4 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что риски конфликта на Корейском полуострове в 2024 году будут особенно высоки.