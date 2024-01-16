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Лавров: политика США в отношении КНДР не помогает урегулированию в регионе

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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщил, что политика Соединённых Штатов по созданию угроз безопасности Северной Корее не помогает продвижению урегулирования в регионе.
Лавров: политика США в отношении КНДР не помогает урегулированию в регионе
  • globallookpress.com

«Политика Соединённых Штатов и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности Корейской Народно-Демократической Республике отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении», — отметил он.

Лавров добавил, что российская сторона продолжит призывать к отказу от любых действий, ведущих к эскалации напряжённости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «желанием держать тему на плаву» заявления Запада о якобы применении Россией для ударов по Украине ракет из КНДР.

4 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что риски конфликта на Корейском полуострове в 2024 году будут особенно высоки.

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