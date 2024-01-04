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ЦТАК: риски конфликта на Корейском полуострове в 2024 году особенно высоки

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Риски конфликта на Корейском полуострове в 2024 году будут особенно высоки, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В этом году риск конфликта самый высокий», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Пхеньян утверждает, что это обусловлено действиями США, Японии и «других вторгшихся сил» в регионе.

Агентство также отмечает, что военные маневры других стран в регионе являются провокацией беспрецедентного масштаба.

Вместе с этим военные Южной Кореи и США провели учения с боевой стрельбой недалеко от границы с КНДР для повышения боевой готовности.

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