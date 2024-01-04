ЦТАК: риски конфликта на Корейском полуострове в 2024 году особенно высоки
«В этом году риск конфликта самый высокий», — говорится в сообщении на сайте агентства.
Пхеньян утверждает, что это обусловлено действиями США, Японии и «других вторгшихся сил» в регионе.
Агентство также отмечает, что военные маневры других стран в регионе являются провокацией беспрецедентного масштаба.
Вместе с этим военные Южной Кореи и США провели учения с боевой стрельбой недалеко от границы с КНДР для повышения боевой готовности.