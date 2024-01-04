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Военные Южной Кореи и США провели учения с боевой стрельбой у границы КНДР

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Военные Южной Кореи и США провели учения с боевой стрельбой недалеко от границы с КНДР для повышения боевой готовности, сообщает агентство «Рёнхап».

С южнокорейской стороны к учениям была привлечена столичная мотопехотная дивизия, со стороны США — механизированная бригада из 2-й пехотной дивизии, использующая бронемашины Stryker.

«В учениях было задействовано 110 систем вооружения из Южной Кореи и США, в том числе танки К1А2, боевые самолёты А-19, бронемашины Stryker и артиллерийские системы», — пишет агентство.

Как ранее сообщал «Голос Кореи», лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми уничтожить Соединённые Штаты и Южную Корею, если они выберут путь конфронтации и вызовут конфликт.

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