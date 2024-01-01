Ким Чен Ын приказал в случае конфликта уничтожить США и Южную Корею
Об этом информирует «Голос Кореи».
По его словам, армия КНДР должна обладать пониманием главного врага и «безжалостно разгромить» любой вид провокации со стороны врагов.
При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что если те выберут военное противостояние с Северной Кореей и спровоцируют конфликт, то армия КНДР должна мобилизовать все силы для полного уничтожения противника.
21 декабря он заявил, что эволюция стратегической доктрины КНДР позволяет без колебаний нанести ядерный удар в ответ на «ядерную провокацию».
Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК, Ким Чен Ын поручил военному сектору страны ускорить военные приготовления для противостояния беспрецедентным «конфронтационным шагам» со стороны США.