Ким Чен Ын приказал в случае конфликта уничтожить США и Южную Корею

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми уничтожить Соединённые Штаты и Южную Корею, если они выберут путь конфронтации и вызовут конфликт.

Об этом информирует «Голос Кореи».

По его словам, армия КНДР должна обладать пониманием главного врага и «безжалостно разгромить» любой вид провокации со стороны врагов.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что если те выберут военное противостояние с Северной Кореей и спровоцируют конфликт, то армия КНДР должна мобилизовать все силы для полного уничтожения противника.

21 декабря он заявил, что эволюция стратегической доктрины КНДР позволяет без колебаний нанести ядерный удар в ответ на «ядерную провокацию».

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК, Ким Чен Ын поручил военному сектору страны ускорить военные приготовления для противостояния беспрецедентным «конфронтационным шагам» со стороны США.