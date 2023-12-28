Reuters: Ким Чен Ын поручил военным ускорить подготовку по противостоянию с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил военному сектору страны ускорить военные приготовления для противостояния беспрецедентным «конфронтационным шагам» со стороны США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР способна нанести ядерный удар в ответ на провокацию.

Также северокорейский лидер отметил, что пуском «Хвасон-18» КНДР ответила на «ошибочное решение» США.