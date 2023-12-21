Ким Чен Ын заявил, что КНДР способна нанести ядерный удар в ответ на провокацию
- РИА Новости
Такое заявление сделал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
В августе КНДР провела учения, имитирующие нанесение ударов тактическим ядерным оружием по целям в Южной Корее. В частности, имитировались удары по основным командным центрам и оперативным аэродромам с применением тактики выжженной земли.
Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль отмечал, что КНДР следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие». Кроме того, в Минобороны КНДР заявили, что именно США являются самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения на планете.