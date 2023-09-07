Посол: КНДР придерживается политики «ядерным оружием на ядерное оружие»

КНДР следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие» и политике ответа на противоборство со стороны США в регионе.

Об этом заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

«Наша республика как в прошлом, так и в будущем будет придерживаться неизменной позиции «ядерным оружием на ядерное оружие, фронтальным противоборством на фронтальное противоборство, взять под контроль чрезмерные и безрассудные попытки США и враждебных государств на усиление военных сил в регионе и их враждебные военные действия», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что КНДР намерена твёрдо отстаивать мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе.

Ранее Хон Чхоль заявил, что Северная Корея будет укреплять «боевое товарищество» с Россией в борьбе «против общего врага».