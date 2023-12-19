Ким Чен Ын: пуском «Хвасон-18» КНДР ответила на «ошибочное решение» США
Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам Ким Чен Ына, «злобные конфронтационные амбиции» Соединённых Штатов и их сателлитов не пропадут сами собой и нельзя просто сидеть сложа руки и смотреть на военные угрожающие деяния США.
«Учения точно показали, к какому немедленному действию мы готовы, если Вашингтон примет ошибочное решение против нас», — подчеркнул северокорейский лидер.
Ранее ЦТАК сообщило, что Северная Корея 18 декабря провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18».
Уточняется, что это стало ответом на враждебные действия Соединённых Штатов и Южной Кореи.