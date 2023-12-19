Ким Чен Ын: пуском «Хвасон-18» КНДР ответила на «ошибочное решение» США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» показал, на что готова Северная Корея, если Соединённые Штаты примут «ошибочное решение» против Пхеньяна.

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, «злобные конфронтационные амбиции» Соединённых Штатов и их сателлитов не пропадут сами собой и нельзя просто сидеть сложа руки и смотреть на военные угрожающие деяния США.

«Учения точно показали, к какому немедленному действию мы готовы, если Вашингтон примет ошибочное решение против нас», — подчеркнул северокорейский лидер.

Ранее ЦТАК сообщило, что Северная Корея 18 декабря провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18».

Уточняется, что это стало ответом на враждебные действия Соединённых Штатов и Южной Кореи.