ЦТАК: КНДР испытала МБР «Хвасон-18» в ответ на враждебные действия США
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как передаёт ТАСС, ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полёта 6 518,2 км и точно попала в намеченную акваторию.
Уточняется, что это стало ответом на враждебные действия Соединённых Штатов и Южной Кореи.
Ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.
Позже NHK сообщила, что запущенная КНДР баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.