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ЦТАК: КНДР испытала МБР «Хвасон-18» в ответ на враждебные действия США

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Северная Корея 18 декабря провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18».

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как передаёт ТАСС, ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полёта 6 518,2 км и точно попала в намеченную акваторию.

Уточняется, что это стало ответом на враждебные действия Соединённых Штатов и Южной Кореи.

Ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Позже NHK сообщила, что запущенная КНДР баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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