Захарова объяснила заявления Запада о ракетах КНДР желанием держать тему на плаву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «желанием держать тему на плаву» заявления Запада о якобы применении Россией для ударов по Украине ракет из КНДР.

В ходе брифинга она отметила, что подобные заявления делаются в связи с провалом «украинской кампании Вашингтона».

«Подобные заявления призваны хоть как-то держать тему на плаву, иметь повод для обвинений нашей страны без наличия каких-либо фактов», — сказала Захарова.

По её словам, США также нужна нестабильность вокруг Корейского полуострова с целью давления на Пекин.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы использует северокорейские ракеты.