Белый дом заявил о якобы использовании Россией ракет КНДР
«Наша информация показывает, что КНДР недавно поставила России баллистические ракеты, по крайней мере одну из которых 30 декабря российские силы запустили по Украине», — цитирует его РИА Новости.
Каких-либо подтверждений своим словам он, конечно же, не предоставил, но зато пригрозил санкциями и намерением поставить вопрос об «оружейных связях» России и КНДР в Совбезе ООН.
Ранее Кирби заявил, что у Вашингтона больше нет финансов для дальнейшей помощи Киеву.