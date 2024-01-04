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Белый дом заявил о якобы использовании Россией ракет КНДР

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы использует северокорейские ракеты.

«Наша информация показывает, что КНДР недавно поставила России баллистические ракеты, по крайней мере одну из которых 30 декабря российские силы запустили по Украине», — цитирует его РИА Новости.

Каких-либо подтверждений своим словам он, конечно же, не предоставил, но зато пригрозил санкциями и намерением поставить вопрос об «оружейных связях» России и КНДР в Совбезе ООН.

Ранее Кирби заявил, что у Вашингтона больше нет финансов для дальнейшей помощи Киеву.

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