Кирби: у США больше нет финансов на Украину, необходимо одобрение конгресса

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона больше нет финансов для дальнейшей помощи Киеву.

«Нам нужно одобрение на выделение дополнительных средств, чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине», — добавил он.

По словам Кирби, последний пакет помощи Украине, который был подписан американским президентом Джо Байденом 27 декабря, пока не доставили Киеву в полном объёме. Он отметил, что на это могут понадобиться недели.

Ранее украинский эксперт Алексей Кущ заявил, что без западной помощи возможность Украины продержаться ограничивается периодом от шести месяцев до года.