В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа

В Пхеньяне считают президента России Владимира Путина самым близким другом корейского народа и готовы тепло принять его, заявили в аппарате помощников главы МИД КНДР по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи.

«Правительство КНДР будет горячо приветствовать визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа», — приводит текст сообщения Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее Путин на встрече с Цой Сон Хи обсуждал ситуацию на Корейском полуострове, однако главный акцент был сделан на развитии двусторонних отношений.

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров заявил, что Россия ценит поддержку со стороны КНДР в контексте СВО на Украине. Он также отметил, что политика США в отношении КНДР не помогает урегулированию в регионе.