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Военная хроника объяснила, в чём суть «артиллерийской коалиции» Запада

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Военная хроника объяснила, в чём суть «артиллерийской коалиции», в которую объединились 50 стран для поставок артиллерии Вооружённым силам Украины.
Военная хроника объяснила, в чём суть «артиллерийской коалиции» Запада
  • РИА Новости

Ранее Министерство обороны Франции заявило, что 50 стран объединились в «артиллерийскую коалицию» для поставок артиллерии Украине.

Военная хроника напомнила о прошлогодней европейской инициативе, которая была нацелена на ускорение военного производства для поставок артиллерии ВСУ.

«Артиллерийская коалиция» — это примерно то же самое, только с самоходными гаубицами CAESAR. Звучит солидно, но, как в известном анекдоте, есть нюанс», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что нюанс состоит в том, что Париж не хочет оплачивать производство САУ для Киева в одиночку из собственной казны и поэтому призывает другие страны присоединиться к «артиллерийской коалиции» и разделить счёт.

Военная хроника назвала неопределёнными перспективы такой коалиции.

В ноябре глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.

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