В Еврокомиссии заявили, что смогут к весне поставить Украине 1 млн снарядов

ЕС сможет к весне поставить 1 млн снарядов для Украины, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон.

По его словам, к концу марта-апреля Европа сможет произвести около миллиона боеприпасов.

«Другими словами, мы держим слово (данное Украине. — RT)... К концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.

Бретон добавил, что в ЕС объявят о финансовой поддержке более 20 компаний и заводов-производителей, чтобы закрыть вопрос о производстве необходимых комплектующих.

«Нам нужно убедиться, что теперь всё, что мы производим, в первую очередь пойдёт Украине — чтобы быть уверенными, что мы сможем поставлять то, что необходимо на Украине», — подчеркнул он.

При этом в The Spectator отметили, что у Европы нет возможностей модернизировать собственные системы обороны и одновременно оказывать «адекватную» помощь Украине, а без участия США дела у европейцев будут ещё хуже.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк опасается, что республика рискует остаться без систем ПВО, которые могли бы прикрывать её. Он напомнил, что союзники вывели из страны системы Patriot, а итальянцы могут не продлить миссию по размещению систем SAMP/T.

Также обозреватель The Washington Post Джош Рогин сообщил, что конгресс США не одобрит помощь Украине в ближайшие месяцы.