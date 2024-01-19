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Spectator: Европа не может тягаться с Россией в производстве оружия

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У Европы нет возможностей модернизировать собственные системы обороны и одновременно оказывать «адекватную» помощь Украине, а без участия США дела у европейцев будут ещё хуже, пишет The Spectator. Европе теперь пришло время переосмыслить ситуацию и взять большую часть ВПК под контроль государства, отмечает журнал.

На этом фоне Россия продолжает наращивать свой военно-промышленный потенциал и планирует в 2024 году увеличить расходы на оборону до 6% от ВВП, при этом в европейских странах дела обстоят иначе, так как долгое время производство оружия в регионе осуществлялось неспешно и в относительно небольших объёмах, пишет издание.

Подробнее — в переводе статьи ИноТВ.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер ранее сообщил, что в 2024 году Берлин передаст Киеву 200 тыс. артиллерийских снарядов.

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