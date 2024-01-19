Spectator: Европа не может тягаться с Россией в производстве оружия
На этом фоне Россия продолжает наращивать свой военно-промышленный потенциал и планирует в 2024 году увеличить расходы на оборону до 6% от ВВП, при этом в европейских странах дела обстоят иначе, так как долгое время производство оружия в регионе осуществлялось неспешно и в относительно небольших объёмах, пишет издание.
Подробнее — в переводе статьи ИноТВ.
Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер ранее сообщил, что в 2024 году Берлин передаст Киеву 200 тыс. артиллерийских снарядов.