ЕК выделит €5,8 млн на борьбу с дезинформацией и «иностранным влиянием» в Грузии
- РИА Новости
Еврокомиссия объявила сбор заявок на участие в программе по поддержке гражданского общества в Грузии. Европейские специалисты намерены укрепить роль, лидерство и потенциал меньшинств и уязвимых групп с целью их «эффективного участия в социальном диалоге, политических процессах и устойчивом развитии».
Общий объём финансирования составит более €5,8 млн. При этом часть средств будет направлена на противодействие дезинформации, а также «зарубежному вмешательству и манипулированию».
«Повышение осведомлённости широкой общественности об угрозах национальной безопасности и гибридных угрозах (в том числе в сфере кибербезопасности, а также связанных с дезинформацией, зарубежным вмешательством и манипулированием) путём работы с соответствующими негосударственными и государственными субъектами», — отмечается в документе ЕК.
В Еврокомиссии также планируют «расширить возможности» специалистов по проверке фактов, лиц, осуществляющих мониторинг СМИ, и журналистов-расследователей, говорится в описании программы.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил в разговоре с RT, что подобные инициативы направлены на то, чтобы попытаться противодействовать развитию естественных территориально-исторических связей России и Грузии.
«Здесь (в Еврокомиссии. — RT) есть прямое желание создать механизм воздействия на социально-политическую обстановку в Грузии под предлогом «борьбы с дезинформацией». Они стремятся влиять на политическое руководство в Грузии, противодействовать дальнейшему развитию исторических связей Грузии и России, пытаются создать антироссийские настроения. Мне так видится цель этого проекта, если отшелушить всякие красивые слова о «борьбе с дезинформацией» и «развитии гражданского общества», — подчеркнул Оленченко.
При этом, по его словам, под «дезинформацией» в Еврокомиссии понимается любая точка зрения, которая не совпадает с европейской.
Ранее ЕК выделяла €8 млн на поддержку евроинтеграции Грузии.