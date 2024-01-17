ЕК выделит €5,8 млн на борьбу с дезинформацией и «иностранным влиянием» в Грузии

Европейская комиссия намерена содействовать гражданскому обществу в Грузии в продвижении «надлежащего управления и демократических ценностей». Для этой цели ЕК запустит новую программу. При этом часть финансирования инициативы будет направлена на «противодействие иностранному вмешательству и манипулированию». С документом ознакомился RT.

Еврокомиссия объявила сбор заявок на участие в программе по поддержке гражданского общества в Грузии. Европейские специалисты намерены укрепить роль, лидерство и потенциал меньшинств и уязвимых групп с целью их «эффективного участия в социальном диалоге, политических процессах и устойчивом развитии».

Общий объём финансирования составит более €5,8 млн. При этом часть средств будет направлена на противодействие дезинформации, а также «зарубежному вмешательству и манипулированию».

«Повышение осведомлённости широкой общественности об угрозах национальной безопасности и гибридных угрозах (в том числе в сфере кибербезопасности, а также связанных с дезинформацией, зарубежным вмешательством и манипулированием) путём работы с соответствующими негосударственными и государственными субъектами», — отмечается в документе ЕК.

В Еврокомиссии также планируют «расширить возможности» специалистов по проверке фактов, лиц, осуществляющих мониторинг СМИ, и журналистов-расследователей, говорится в описании программы.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил в разговоре с RT, что подобные инициативы направлены на то, чтобы попытаться противодействовать развитию естественных территориально-исторических связей России и Грузии.

«Здесь (в Еврокомиссии. — RT) есть прямое желание создать механизм воздействия на социально-политическую обстановку в Грузии под предлогом «борьбы с дезинформацией». Они стремятся влиять на политическое руководство в Грузии, противодействовать дальнейшему развитию исторических связей Грузии и России, пытаются создать антироссийские настроения. Мне так видится цель этого проекта, если отшелушить всякие красивые слова о «борьбе с дезинформацией» и «развитии гражданского общества», — подчеркнул Оленченко.

При этом, по его словам, под «дезинформацией» в Еврокомиссии понимается любая точка зрения, которая не совпадает с европейской.

Ранее ЕК выделяла €8 млн на поддержку евроинтеграции Грузии.