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ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в Евросоюз

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Еврокомиссия решила дать рекомендацию по предоставлению Грузии статуса страны-кандидата по вступлению в Европейский союз.
ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в Евросоюз
  • РИА Новости

В официальном аккаунте Х (Twitter) было опубликовано соответствующее заявление ЕК.

Указывается, что за последние месяцы Грузия предприняла шаги по укреплению сотрудничества с ЕС, а также ускорению темпов реформ для решения 20 шагов, которые были в её заявке на присоединение.

Как сообщил Telegram-канал Sputnik Грузия, Евросовет будет принимать итоговое решение о предоставлении статуса Грузии 14—15 декабря.

Ранее сообщалось, что ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз.

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