ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в Евросоюз
- РИА Новости
В официальном аккаунте Х (Twitter) было опубликовано соответствующее заявление ЕК.
Указывается, что за последние месяцы Грузия предприняла шаги по укреплению сотрудничества с ЕС, а также ускорению темпов реформ для решения 20 шагов, которые были в её заявке на присоединение.
Как сообщил Telegram-канал Sputnik Грузия, Евросовет будет принимать итоговое решение о предоставлении статуса Грузии 14—15 декабря.
Ранее сообщалось, что ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз.