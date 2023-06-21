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Еврокомиссия направит более €8 млн на поддержку евроинтеграции Грузии

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Оксана Соломатина, Полина Полетаева
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству запустил программу поддержки евроинтеграции Грузии. Подрядчик будет предоставлять технические услуги для реализации двусторонних соглашений между Грузией и Евросоюзом. С документом ознакомился RT.

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству выделит €8,2 млн на поддержку евроинтеграции Грузии и реализации Соглашения об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) и механизмах развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

Процедура закупок на конкурсной основе для внешней деятельности Европейского союза будет осуществляться из общего бюджета Евросоюза и из Европейского фонда развития, отмечают в ЕК.

Срок реализации задач — более трёх лет.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT отметил, что при помощи гранта ЕС продвигает цели, выгодные для себя, а не для Грузии.

«Фраза о «всеобъемлющей зоне торговли» служит Грузии намёком на то, что её торговля с Евросоюзом должна быть настолько всеобъемлющей, чтобы никого больше туда не запускать. Имеется в виду, конечно, Россия. Обычный метод денег и давления», — отметил аналитик.

Он добавил, что нынешнее правительство Грузии настроено на «многовекторную политику», то есть развитие нормальных деловых отношений со многими странами, а не только с Евросоюзом.

Ранее в Центре европейских реформ призвали «ослабить российское влияние в Грузии и Молдавии».

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