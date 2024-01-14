RT в Telegram
Подпишись

На ВЭФ обсудят болезнь Х, способную в 20 раз превзойти по смертности коронавирус

Короткая ссылка
На Всемирном экономическом форуме в Давосе с 15 по 19 января обсудят «болезнь X», которая может по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.

Об этом организация сообщает на своём сайте.

Уточняется, что неизвестная «болезнь X» может привести к смертям в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса.

Обсуждение пройдёт 17 января.

В нём примут участие глава ВОЗ Тедрос Гебреиесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Триндаде и другие специалисты.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на опубликованное в журнале BMJ Oncology исследование сообщила, что учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире.

5 января Гебрейесус призвал всех носить маски и делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить