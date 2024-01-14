На ВЭФ обсудят болезнь Х, способную в 20 раз превзойти по смертности коронавирус
Об этом организация сообщает на своём сайте.
Уточняется, что неизвестная «болезнь X» может привести к смертям в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса.
Обсуждение пройдёт 17 января.
В нём примут участие глава ВОЗ Тедрос Гебреиесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Триндаде и другие специалисты.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на опубликованное в журнале BMJ Oncology исследование сообщила, что учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире.
5 января Гебрейесус призвал всех носить маски и делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания.