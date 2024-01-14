На ВЭФ обсудят болезнь Х, способную в 20 раз превзойти по смертности коронавирус

На Всемирном экономическом форуме в Давосе с 15 по 19 января обсудят «болезнь X», которая может по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.

Об этом организация сообщает на своём сайте.

Уточняется, что неизвестная «болезнь X» может привести к смертям в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса.

Обсуждение пройдёт 17 января.

В нём примут участие глава ВОЗ Тедрос Гебреиесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Триндаде и другие специалисты.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на опубликованное в журнале BMJ Oncology исследование сообщила, что учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире.

5 января Гебрейесус призвал всех носить маски и делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания.