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WSJ: учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире

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Учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире. Кроме того, исследование указало на рост числа раковых больных возрастом до 50 лет.
WSJ: учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Fabrizio Villa

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на опубликованное в журнале BMJ Oncology исследование.

«Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы ещё не идентифицировали», — рассказала доктор Андреа Черчек.

Эти заявления подтверждает другой исследователь Моник Гэри, который также указал на рост онкологических заболеваний среди молодых людей.

Газета пишет, что уровень диагностирования онкологии в Соединённых Штатах в течение последних 20 лет вырос на 12,8%. Также отмечается, что рост заболеваемости раком среди людей возрастом до 50 лет зафиксирован прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения России академик РАН Андрей Каприн призвал отказаться или уменьшить до минимального уровня потребление копчёных продуктов, чтобы снизить риск возникновения рака желудка и кишечника.

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